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هيئة الكتاب تنعي رحيل الكاتب يوسف الشاروني
يوسف الشاروني

هيئة الكتاب تنعي رحيل الكاتب يوسف الشاروني

السبت، 21 يناير 2017 12:27 م
محيط - سميرة سليمان

تنعى الهيئة المصرية العامة للكتاب، الكاتب يوسف الشارونى الذى رحل عن عالمنا عن عمر 93 عام حيث  ولد في 14 أكتوبر 1924.

وقد حصل على ليسانس الآداب قسم الفلسفة - جامعة القاهرة عام 1945، كان رئيساً لنادى القصة بالقاهرة من 2001 إلى 2006 ثم رئيس شرف النادى، عضو لجنة القصة بالمجلس الأعلى للثقافة، ولجنة الأدب بمكتبة الإسكندرية، كان عضواً في هيئة تحرير مجلة المجلة بالقاهرة وأستاذاً غير متفرغ للنقد الأدبي في كلية الإعلام بجامعة القاهرة من عام 1980 – 1982 كماعمل في سلطنة عمان كمستشار ثقافي من 1983 إلى  1990 .

وله عديد من المؤلفات منها العشاق الخمسة رسالة إلى امرأة ،الأم والوحش  كما نشرت له الهيئة المجموعات القصصية الكاملة في جزأين. وقد ترجمت أعماله إلى الإنجليزية والألمانية والفرنسية والإسبانية.

وقد حصل الراحل على عديد من الجوائز منها جائزة الدولة التقديرية في الآداب سنة 2001 والتشجيعية في القصة القصيرة في 1969 .

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