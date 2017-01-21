أعلنت اللجنة العامة المشرفة على انتخابات نادي قضاة مجلس الدولة، فوز المستشار سمير البهي نائب رئيس مجلس الدولة، بمنصب رئيس النادي، في انتخابات التجديد الكلي لمجلس إدارة النادي.

وأسفرت عملية الفرز عن فوز كلا من المستشارين: أيمن حجاج والحسن البدراوي وعمرو عبد الرحيم وإيهاب نبيل، عن المقاعد المخصصة لنواب رئيس مجلس الدولة والوكلاء.

كما أسفرت النتيجة عن فوز المستشارين: إسلام توفيق الشحات وعبد الرؤوف خليفه عن المقعدين المخصصين للمستشارين.. في حين فاز عن المقاعد المخصصة للمستشارين المساعدين كلا من المستشارين: وائل فرحات ويوسف ضياء الدين ومحمد عبد الله عناني.

وفاز عن مقعدي النواب كلا من المستشارين: عبد الرحمن محمد نصير وأحمد عثمان.. فيما فاز عن المقعدين المخصصين للمندوبين والمندوبين المساعدين كلا من محمد شكري وحمد توفيق.. في حين سبق وأن تم حسم المقعد الخاص بالمستشارين المتقاعدين بالتزكية لصالح المستشار عبد الله ناصف.