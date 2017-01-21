فوز المستشار سمير البهي برئاسة نادي قضاة مجلس الدولةالسبت، 21 يناير 2017 12:50 ص
أعلنت اللجنة العامة المشرفة على انتخابات نادي قضاة مجلس الدولة، فوز المستشار سمير البهي نائب رئيس مجلس الدولة، بمنصب رئيس النادي، في انتخابات التجديد الكلي لمجلس إدارة النادي.
وأسفرت عملية الفرز عن فوز كلا من المستشارين: أيمن حجاج والحسن البدراوي وعمرو عبد الرحيم وإيهاب نبيل، عن المقاعد المخصصة لنواب رئيس مجلس الدولة والوكلاء.
كما أسفرت النتيجة عن فوز المستشارين: إسلام توفيق الشحات وعبد الرؤوف خليفه عن المقعدين المخصصين للمستشارين.. في حين فاز عن المقاعد المخصصة للمستشارين المساعدين كلا من المستشارين: وائل فرحات ويوسف ضياء الدين ومحمد عبد الله عناني.
وفاز عن مقعدي النواب كلا من المستشارين: عبد الرحمن محمد نصير وأحمد عثمان.. فيما فاز عن المقعدين المخصصين للمندوبين والمندوبين المساعدين كلا من محمد شكري وحمد توفيق.. في حين سبق وأن تم حسم المقعد الخاص بالمستشارين المتقاعدين بالتزكية لصالح المستشار عبد الله ناصف.
-
ارتفاع حصيلة ضحايا تفجير سيارة مفخخة ببنغازي إلى قتيل وعشرة جرحى
ارتفعت حصيلة ضحايا تفجير السيارة المفخخة التي انفجرت بمحيط مسجد أبو هريرة في منطقة الماجوري بمدينة بنغازي شرقي البلاد اليوم الجمعة، إلى قتيل و10جرحى مدنيين بينهم ...Fri, 20 Jan 2017 17:53:39 GMT
-
اعتقال 90 محتجا خلال التظاهرات المناهضة لترامب في واشنطن
اعتقلت الشرطة الامريكية 90 محتجا خلال التظاهرات المناهضة لتنصيب دونالد ترامب رئيسا جديدا للولايات المتحدة في العاصمة واشنطن. وذكرت قناة (سكاي نيوز) الاخبارية اليوم ...Fri, 20 Jan 2017 21:36:10 GMT
-
"الصحة": لا إصابات أو وفيات جراء حادث قطار أسوان
أكدت وزارة الصحة والسكان، أن حادث خروج عربة قطار عن القطبان على خط الأقصر/أسوان للسكك الحديدية مساء اليوم لم يسفر عن أيه إصابات أو وفيات. وقال الدكتور عربي محمد ...Fri, 20 Jan 2017 20:19:25 GMT
-
عمرو بركات يوقع للأهلي أربع سنوات ونصف السنة
أعلن عصام سراج مدير التعاقدات بالنادي الأهلي أن عمرو بركات لاعب فريق ليرس البلجيكي وقع على عقود انضمامه للنادي لمدة أربع سنوات ونصف السنة. وقال سراج - في تصريح مساء ...Fri, 20 Jan 2017 20:06:28 GMT
-
البرادعي: هذه أسباب غيابي عن 25 يناير
قال د.محمد البرادعي، نائب رئيس الجمهورية المصري، إنه عندما قرر النزول لمصر في 2010 لم يكن لديه برنامج عملي جاهز، ولكنه لم يكتفِ بالأفكار فقط، بل كان يذهب لمختلف ...Fri, 20 Jan 2017 20:19:25 GMT
-
وسيلة للكتابة بلغة سليمة للإنجليزية
توفر إضافة Writefull لمستخدمي متصفح جوجل كروم آلية فعالة جداً للكتابة باللغة الإنجليزية باستخدام قواعد لغوية سليمة. تتضمن الإضافة عدة آليات مختلفة لتدقيق النصوص ...Fri, 20 Jan 2017 19:40:40 GMT
-
احذر.. هذه الرسالة تدمر هاتفك الـ"آي فون"
اكتشف بعض مستخدمي هاتف آي فون رسالة تتسبب في “قتل” هواتفهم الذكية وتوقفها عن العمل، حيث تؤثر على أجهزة الإصدار القديم من نظام التشغيل iOS 10، في حين لا تؤثر على ...Fri, 20 Jan 2017 19:40:40 GMT
-
ترامب يقسم على كتابين .. لأمه وأبراهام لينكولن
بثت قناة “الحرة” تقريرا عن “كتاب قسم الرؤساء الأمريكيين”، حيث يقول المؤرخون إن منظمي حفل تنصيب أول رئيس أمريكي كانوا قد نسوا أن يجلبوا الكتاب المقدس الذي كان ...Fri, 20 Jan 2017 19:25:08 GMT
-
تعرّف على وظائف «أوباما» بعد الخروج من البيت الأبيض
يعتزم أوباما بعد خروجه غدًا من البيت الأبيض، حيث أمضى ثماني سنوات، أن يكون مواطنًا نشطًا، يوزع وقته واهتماماته بين تأليف الكتب والعمل مع الشباب المنحدرين من ...Fri, 20 Jan 2017 09:13:08 GMT