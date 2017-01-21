"بيت الياسمين" تطلق مبادرة "من حقك تقرأ" بخصم 50%السبت، 21 يناير 2017 12:25 م
تشارك بيت الياسمين للنشر والتوزيع في معرض القاهرة الدولي للكتاب بجناحين الأول في صـالة 2 والثاني في سراي ألماني.
وتطلق بيت الياسمين مبادرة جديدة بعنوان “من حقك تقرا” حرصًا منها على عدم ترويج الكتاب المزور في ظل ارتفاع سعر الدولار الذي بدوره تسبب في ارتفاع أسعار المواد الخام المستخدمة في صناعة الكتاب كالورق والأحبار وكل مواد الطباعة.
وفي هذا السياق أعلن زياد إبراهيم المدير التنفيذي للدار بأن خصومات بيت الياسمين سوف تصل إلى 50%.
وعن الإصدارات الجديدة التي سوف تشارك بها الدار في معرض الكتاب، فهي إصدارات عام 2016؛ رواية “أغسطس أسفار العبث” للكاتب أسامة الشاذلي، رواية “المذكر” للكاتب مالك مصطفى.
روايتان “أغنية النار” و”صهيل النهر” للكاتبة السودانية بثينة خضر مكي، رواية “وداعا نيومينسو” للكاتبة والشاعرة فاطمة المرسي، رواية “الحياة باللون الأبيض” للكاتب والشاعر السكندري عمر حاذق.
إصدرات عام 2017؛ الطبعة الثانية من رواية “104 القاهرة” للكاتبة ضحى عاصي، الطبعة الثانية من الكتاب الساخر “وقائع مسروق ابن مسروق”، الطبعة الثانية من المجموعة القصصية “شخص حزين يستطيع الضحك”، “القاريء البغدادي” للكاتب العراقي جبار ياسين.
رواية “سيرة سيد الباشا” للكاتب أحمد الفخراني الحاصل على جائزة ساويرس في الرواية فرع الشباب، رواية “الرصاصة الصديقة” للكاتبة اللبنانية سونيا بوماد، وهي طبعة جديدة منقحة ومزيدة لسيرتها الروائية والتي نشرت سابقًا بعنوان “لاجئة إلى الحرية”.
“الاقتصاد الإسلامي وقابليته للتطبيق”، رواية ا”لدرب المضاد” للكاتبة الفلسطينية ريم تيسير غنام، رواية “على قيد الموت” للكاتب الفسلطيني عمر فارس أبو شاويش.
هذا بالإضافة إلى مجموعة من الأعمال المترجمة الصادرة عن دار شرقيات ودار سنابل تجدونها أيضًا في جناح بيت الياسمين.
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