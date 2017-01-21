المغرب ينتزع أول ثلاث نقاط في أمم أفريقيا بالفوز على توجو

احتفظ المنتخب المغربي بآماله في الصعود إلى ربع نهائي كأس أمم أفريقيا المقامة حاليا في الجابون، وانتزع أول ثلاث نقاط بالفوز على المنتخب التوجولي 3-1 مساء اليوم الجمعة على ملعب أوييم، في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثالثة.

تقدم منتخب توجو بهدف ماثيو دوسيفي في الدقيقة 5، وانتفض المنتخب المغربي ليعدل النتيجة ويسجل له عزيز بوهدوز في الدقيقة (14) ورومان سايس في الدقيقة (21) ويوسف النصيريالدقيقة (72).

وبهذا الفوز تقدم المنتخب المغربي إلى المركز الثاني بالمجموعة برصيد 3 نقاط بعدما خسر مباراته الأولى أمام الكونجو الديموقراطية التي تعادلت في وقت سابق مساء اليوم مع حامل اللقب ساحل العاج 2-2 لتتصدر المجموعة برصيد 4 نقاط،، أما توجو فتحتل المركز الأخير برصيد نقطة واحدة وراء ساحل العاج (نقطتين).