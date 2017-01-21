حدث في مثل هذا اليوم 21 يناير.. الحملة الصليبية الثالثة تتجه للشرق

1189 - الملكان الإنجليزي ريتشارد الأول والفرنسي فيليب الثاني يبدآن بحشد جيوشهما باتجاه الشرق في إطار الحملة الصليبية الثالثة.

1793 - إعدام الملك لويس السادس عشر على يد الثوار الفرنسيين باستخدام المقصلة.

1864 - بدء حملة تاورانجا خلال حروب الماوري بنيوزيلندا.

1899 - تأسيس شركة أوبل للسيارات.

1915 - افتتاح أول مكتب بريد في الكويت وذلك في منزل المعتمد البريطاني.

1917 - زلزال في إندونيسيا يؤدي إلى وفاة ما يقارب ال15000 شخص.

1930 – اكتشاف كوكب بلوتو.

1954 - انطلاق الغواصة الأمريكية “نوتيلوس”، وهي أول غواصة في التاريخ تبدأ بالعمل.

1976 - إقلاع أول رحلة لطائرة الكونكورد بين باريس وريو دي جانيرو.

1978 - تأسيس البنك السعودي البريطاني المعروف باسم «ساب»، إلا أن نشاطه الفعلي بدأ في 1 يوليو من نفس العام.

1991 - هارلد الخامس يتوج ملكاً للنرويج خلفاً لأولاف الخامس.

2007 - ليبيا تعلن عن نيتها تسريح 400 ألف موظف حكومي وهو يمثل ثلث القوة العاملة وذلك في خطوة تهدف إلى تقليل الإنفاق.

2009 - الرئيس الأمريكي باراك أوباما يطلب بوقف مؤقت لمحاكمات المشتبه بتورطهم في قضايا إرهابية والتي تجرى في معتقل جوانتانامو لمدة 120 يوم.

2012 - مجلس النواب اليمني يوافق على مشروع قانون بمنح الحصانة التامة للرئيس علي عبد الله صالح وأن تنطبق هذه الحصانة على المسؤولين الذين عملوا معه في المؤسسات المدنية والعسكرية والأمنية فيما يتعلق بالأعمال ذات الدوافع السياسية ولا تنطبق على الأعمال الإرهابية، ويأتي إقرار هذا القانون تنفيذًا لبنود المبادرة الخليجية لحل الأزمة اليمنية.

2014 - تفجير يستهدف الضاحية الجنوبية لبيروت.