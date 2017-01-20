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مؤتمر صحفي "الأحد" لإعلان تفاصيل انطلاق قناة الزمالك
مرتضى منصور

مؤتمر صحفي "الأحد" لإعلان تفاصيل انطلاق قناة الزمالك

الجمعة، 20 يناير 2017 11:45 م

يعقد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، مؤتمرا صحفيا، الأحد، للإعلان عن تفاصيل انطلاق قناة نادي الزمالك الجديدة.

وجاء في الموقع الرسمى لنادي الزمالك، أن المؤتمر الصحفي الخاص بمرتضى منصور رئيس النادي سوف يشهد الإعلان عن كل التفاصيل الخاصة بموعد انطلاق القناة.

وكان منصور، قد أعلن من قبل أن القناة تشمل خريطة برامج عامة ولن تقتصر على الرياضة فقط.

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