زعماء العالم يهنئون ترامب بمناسبة تنصيبه رئيسا للولايات المتحدةالجمعة، 20 يناير 2017 11:32 م
قدم عدد من زعماء ورؤساء دول وحكومات العالم التهنئة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب بمناسبة أدائه، اليوم الجمعة، اليمين الدستورية وتنصيبه رئيسا للولايات المتحدة خلفا لباراك اوباما.
وأعربوا في تهنئتهم لترامب عن تطلعهم لتعزيز علاقات بلدانهم مع الولايات المتحدة بقيادة الرئيس ترامب.
ومن جانبه هنأ الرئيس المكسيكي إنريكي بينا نييتو، اليوم الجمعة ، دونالد ترامب على تنصيبه رئيسا للولايات المتحدة ، قائلا ” إنه يتطلع لتعزيز العلاقات بين البلدين ، مشددا على أنه سيولي أهمية قصوى للسيادة والمصلحة القومية وحماية المكسيكيين”.
ونقلت قناة سكاي نيوز الإخبارية عن بينا نييتو قوله :” إنه سيسعى إلى حوار قائم على الاحترام مع حكومة ترامب الذي أثار غضب الكثيرين في المكسيك أثناء حملته الانتخابية عندما وصف المكسيكيين بأنهم مغتصبون وقتلة ، وتعهد ببناء جدار على الحدود الجنوبية للولايات المتحدة لمنعهم من دخول أمريكا”.
وتأتي تهنئة الرئيس المكسيكي بعد وقت قصير من تنصيب ترامب رئيسا للولايات المتحدة.
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