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الجمعة 20 يناير 2017 11:29 مساءً
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"البيئة" تشجع الجمعيات الأهلية لنشر المفاهيم البيئية
خالد فهمي وزير البيئة
خالد فهمي وزير البيئة

"البيئة" تشجع الجمعيات الأهلية لنشر المفاهيم البيئية

الجمعة، 20 يناير 2017 11:31 م

قامت وزارة البيئة، اليوم الجمعة، من خلال إدارة الجمعيات الأهلية بدعم احدى الجمعيات الأهلية (مؤسسة صحارى للتنمية) بعدد من حاويات القمامة لتنفيذ حملة نظافة بالمعادي الجديدة والبساتين.

وقد تضمنت الحملة توزيع الحاويات على عدد من المدارس التابعة لإدارات البساتين والمعادي التعليمية ودار السلام وبعض مراكز الشباب.

يأتي هذا في إطار إستراتيجية وزارة البيئة لدعم الجمعيات الأهلية المهتمة بالبيئة وتشجيعهم لنشر المفاهيم البيئية من خلال التواصل المباشر مع الفئات المختلفة من المواطنين.

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