يبدأ الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند غدا السبت جولة لأمريكا الجنوبية تشمل تشيلي وكولومبيا بهدف بحث التعاون الثنائي والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وذكرت الرئاسة الفرنسية (الاليزيه) - في بيان لها اليوم - أن أولاند سيقوم بزيارة رسمية إلى تشيلي يومي السبت والأحد هي الاولى لرئيس فرنسي منذ عام 2006. وتأتي بعد زيارتين للرئيسة ميشيل باشليه إلى فرنسا في يونيو 2015 و 2016.

وأضاف الاليزيه أن الرئيسين سيطلقان العام الفرنسي التشيلي للابتكار لتثمين التعاون العلمي رفيع المستوى بين البلدين و دينامية العلاقات الاقتصادية.

أما في كولومبيا خلال الفترة من 22 الى 24 يناير الجاري، سيقوم فرانسوا أولاند بالزيارة الاولى لرئيس فرنسي منذ عام 1989 للتأكيد على دعم فرنسا الكامل للرئيس خوان مانويل سانتوس نحو طريق السلام.

ولفت الاليزيه إلى تزامن زيارة أولاند مع دخول اتفاق السلام بين الحكومة الكولومبية والقوات المسلحة الثورية الكولومبية “فارك” حيز التنفيذ، وتأتي في اطار العام الفرنسي الكولومبي لـ 2017 والموسم الثقافي المواكب له و الذي سيشمل نحو 400 حدث.