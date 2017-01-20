اعتقلت الشرطة الامريكية 90 محتجا خلال التظاهرات المناهضة لتنصيب دونالد ترامب رئيسا جديدا للولايات المتحدة في العاصمة واشنطن.

وذكرت قناة (سكاي نيوز) الاخبارية اليوم الجمعة أن الاحتجاجات تسببت بإصابة شرطيين اثنين على الأقل.

وسار حوالي 500 شخص بعضهم يضعون أقنعة على الوجه في شوارع وسط مدينة واشنطن ورددوا هتافات مناهضة لترامب وحملوا لافتة كتب عليها “اجعلوا العنصريين يخافون مجددا” للسخرية من شعار حملة ترامب “اجعلوا أمريكا عظيمة مجددا”.

وحطم بعض المحتجين سيارات وقذفوا صناديق القمامة وصناديق لبيع الصحف في الشوارع قبل أن تفرق الشرطة معظمهم على مسافة 2.4 كيلومتر عن الكونجرس.

ونشر جهاز الأمن الرئاسي وشرطة العاصمة وأجهزة أمنية أخرى نحو 28 ألف عنصر لتأمين منطقة مساحتها حوالي ثمانية كيلومترات مربعة في وسط واشنطن.