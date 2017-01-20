وصل إلى مطار القاهرة الدولى مساء اليوم /الجمعة/ وفد دبلوماسي جزائرى برئاسة عبدالقادر مساهل وزير الشئون المغربية والاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية الجزائري، للمشاركة فى الاجتماع العاشر لدول جوار ليبيا والذى سيعقد صباح غد /السبت/ برئاسة سامح شكرى وزير الخارجية المصري.

يذكر أن اجتماع وزراء خارجية كل من: ليبيا وتونس ومصر والسودان والتشاد والنيجر سيشاركون فى الاجتماع، بحضور مارتن كوبلر، مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة لدي ليبيا، وأحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، وجاكايا كيكويتي المبعوث الخاص للاتحاد الأفريقي في ليبيا، وممثلين عن المنظمات الدولية.