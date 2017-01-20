الصين تستنكر إرسال تايوان وفدا رسميا لحضور حفل تنصيب ترامبالجمعة، 20 يناير 2017 11:05 م
استنكرت وزارة الخارجية الصينية إرسال تايوان وفدا رسميا لحضور حفل تنصيب الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، واصفة تلك الخطوة بأنها تهدف إلى زعزعة وتقويض العلاقات بين الصين والولايات المتحدة.
وانتقدت المتحدثة بإسم الخارجية هوا تشان يينج - فى تصريح أدلت به اليوم الجمعة - هذا الفعل من جانب تايوان فى تعليق لها على رئاسة المسئول التايوانى السابق يو شيى كون وفدا لحضور حفل تنصيب ترامب فى واشنطن اليوم بناء على دعوة أمريكية.
واتهمت هوا “البعض” فى تايوان بمحاولة تضخيم التواجد التايوانى فى هذا الحدث الذى كانت واشنطن أكدت مرارا انه يدعى اليه فقط مبعوثون أجانب يقيمون بالولايات المتحدة.
وكانت الصين أكدت الاثنين الماضى انها لا تقبل على الاطلاق المساومات والمجادلات بشأن قضية “الصين الواحدة”، محذرة بأن أى محاولة لاستخدام تلك المسألة كورقة للمساومة ستؤدى إلى عواقب وخيمة، كما حذرت الولايات المتحدة بأن عليها التعامل بحذر مع قضية تايوان التى تعتبرها بكين جزءا منشقا عن البلاد وتطالب بعودتها للسيادة الصينية، وذلك فى تعليق لها على تصريح أدلى به الرئيس الامريكى المنتخب دونالد ترامب في مقابلة صحفية يوم الجمعة الماضية مع صحيفة (وول ستريت جورنال)، حيث قال إن كل شيء يمكن التفاوض بشأنه بما في ذلك سياسة “الصين واحدة”.
وأكدت الخارجية الصينية فى بيان رسمى أن احترام سياسة “الصين الواحدة” هو أساس سياسي بالنسبة للعلاقات الثنائية الصينية الامريكية و”هو أمر غير قابل للتفاوض.”
وقالت أنه ليس هناك سوى صين واحدة فى العالم، وان تايوان هى جزء لا يتجزأ من الصين، مشددة على أن هذه حقيقة معترف بها دوليا، ولا يمكن لأحد أن يغيرها، كما أكدت ان حكومة جمهورية الصين الشعبية هي الحكومة الشرعية الوحيدة التى تمثل الصين.
وتوجهت بالنصح لترامب بأن يتفهم الحساسية الشديدة لقضية تايوان ويتقيد بالالتزامات التي قطعتها الحكومات الأمريكية السابقة بشأن احترام سياسة “الصين الواحدة” والمبادئ المنصوص عليها بالبيانات المشتركة الثلاثة الموقعة بين الدولتين والتى توضح بشكل محدد مواقفهما من القضايا الجوهرية بالنسبة لكل منهما.
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