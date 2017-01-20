القوات الخاصة الليبية: استشهاد 4 جنود في اِنفجارات مُتفرقة ببَنغازي

لقي أربعة جنود بقوات الجيش الليبي مصرعهم اليوم الجمعة في اِنفجارات بمناطق مُتفرقة بمدينة ببَنغازي.

وقال المتحدث الرسمي للقوات الخاصة الليبية ،العقيد ميلود الزوي ،في تصريح لوكالة الأنباء الليبية بطبرق ، أن انفجار لغم في محور بوصنيب أدى إلى استشهاد الجندي “سليمان فوزي المهدي” من الكتيبة الأولى صاعقة،فيما استشهد بانفجار مماثل في ذات المحور، جنديان تابعان للاستخبارات العسكرية،

وهما الجندي “محمد عوض العمامي” والجندي “أمجد عبدالعزيز الورفلي” وهما إسناد لفصيل التحريات المقاتل في القوات الخاصة.

وأضاف الزوي أن انفجار السيارة الملغومة قرب مسجد أبو هريرة في حي الماجوري وسط بنغازي، أدى إلى استشهاد الجندي “محمد آدم جابر” التابع للكتيبة الأولى صاعقة سرية المحاميد.

يذكر أن انفجار سيارة مفخخة بحي الماجوري ببنغازي اليوم أدى إلى مقتل جندي وإصابة عشرة آخرين.