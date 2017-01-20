ارتدت السيدة الأمريكية الأولى ميلانيا ترامب معطفا لونه أزرق فاتح من تصميم رالف لورين وثوبا بنفس اللون، إذ اختارت واحدا من أشهر المصممين الأمريكيين من أجل مراسم يوم التنصيب.

ويحمل الثوب الذي ترتديه عارضة الأزياء السابقة مع قفازات طويلة باللون ذاته وحذاء بكعب طويل وحاد مسحة من أزياء ستينات القرن الماضي وأثار إعجاب متابعي خطوط الأزياء.

وقالت صحيفة (ويمنز وير ديلي) إن الثوب ذا الرقبة المرتفعة أثار مقارنات مع السيدة الأمريكية الأولى الراحلة ورمز الأناقة جاكلين كنيدي.

واتفق متابعو خطوط الأزياء مع ما ذهبت إليه الصحيفة ونشرواصورا من الأرشيف لكنيدي في ثوب أزرق مماثل في حفل تنصيب زوجها عام1961 وعبروا عن استحسانهم لثوب زوجة ترامب.

وقال جو زي رئيس تحرير (ياهو ستايل) إنها “تشبه جاكي للغاية.”

وكتبت تيودورا ويست على تويتر “ميلانيا تبدو سيدة أولى في كل تفاصيلها!

وميلانيا ترامب (46 عاما) هي أول سيدة أمريكية أولى تأتي من عالم الأزياء. فقد بدأت حياتها عارضة في سن المراهقة في بلدها سلوفينيا وظهرت على أغلفة مجلات مثل فوج.