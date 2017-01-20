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بكرى : "خالد على سياسى فاشل"
خالد علي

بكرى : "خالد على سياسى فاشل"

الجمعة، 20 يناير 2017 10:53 م

قال الإعلامى مصطفى بكرى ، عضو مجلس النواب إن  المحامى خالد على  مدير المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، سياسى بدرجة فاشل حيث حصل على 134 ألف صوت على مستوى الجمهورية ، و850 صوت من دائرته التى تقدر بالآف من الأصوات فى الانتخابات الرئاسية عام 2012 م .

وأكد بكرى ، خلال برنامجه حقائق وأسرار المذاع على فضائية صدى البلد ، اليوم الجمعة، أن المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية يتلقى تمويلات من الخارج لدعم نشطاء السبوبة فى أعمال عنف وشغب ضد الجيش واقسام الشرطة لإسقاط الدولة المصرية .

وأضاف أن خالد على هتف ضد رجال القوات المسلحة ، لأنه ينفذ أجنده خارجية لإسقاط جيش مصر  الذى وصف وقوفه إلى جوار الشعب المصرى فى ثورة  30 يونيه ضد جماعة الإخوان الإرهابية بأنها نصف ثورة ونصف إنقلاب .

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