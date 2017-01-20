قال الإعلامى مصطفى بكرى ، عضو مجلس النواب إن المحامى خالد على مدير المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، سياسى بدرجة فاشل حيث حصل على 134 ألف صوت على مستوى الجمهورية ، و850 صوت من دائرته التى تقدر بالآف من الأصوات فى الانتخابات الرئاسية عام 2012 م .

وأكد بكرى ، خلال برنامجه حقائق وأسرار المذاع على فضائية صدى البلد ، اليوم الجمعة، أن المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية يتلقى تمويلات من الخارج لدعم نشطاء السبوبة فى أعمال عنف وشغب ضد الجيش واقسام الشرطة لإسقاط الدولة المصرية .

وأضاف أن خالد على هتف ضد رجال القوات المسلحة ، لأنه ينفذ أجنده خارجية لإسقاط جيش مصر الذى وصف وقوفه إلى جوار الشعب المصرى فى ثورة 30 يونيه ضد جماعة الإخوان الإرهابية بأنها نصف ثورة ونصف إنقلاب .