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"كتاراكت" أسوان يشهد حفل زفاف عمرو يوسف وكندة علوش
عمرو يوسف وكندة علوش

"كتاراكت" أسوان يشهد حفل زفاف عمرو يوسف وكندة علوش

الجمعة، 20 يناير 2017 10:33 م

أقيم مساء اليوم الجمعة، حفلا كبيرا لزفاف النجمين عمرو يوسف وكندة علوش، بفندق “أولد كتراكت” التاريخي بأسوان، بحضور عدد من الفنانين المقربين للعروسيين، في مقدمتهم فاروق الفيشاوي، وأحمد رزق، وطارق لطفي، وأمينة خليل وخالد سليم، وعمرو دياب، وتامر حسني، وحسن الرداد وزوجته إيمى سمير غانم، وأصالة، وأيتن عامر، وهند صبري، والعديد من نجوم الفن.

فيما شددت إدارة الفندق من إجراءاتها حول محيط الفندق وبمداخلة ومخارجه، حرصا على إتمام حفل الزفاف بشكل طبيعي.
وأقيم الحفل وسط الفندق في الحديقة الشهيرة التي استضافت الكثير من مشاهد مسلسل “جراند أوتيل” الذي شارك فيه الفنان عمرو يوسف.

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