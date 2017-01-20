تعرّف على وظائف «أوباما» بعد الخروج من البيت الأبيض - محيط

يعتزم أوباما بعد خروجه غدًا من البيت الأبيض، حيث أمضى ثماني سنوات، أن يكون مواطنًا نشطًا، يوزع وقته واهتماماته بين تأليف الكتب والعمل مع الشباب…