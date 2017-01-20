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تأخير في حركة قطارات الوجه القبلي بسبب حادث قطار
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

تأخير في حركة قطارات الوجه القبلي بسبب حادث قطار

الجمعة، 20 يناير 2017 10:21 م

أعلنت هيئة السكة الحديد عن سقوط البوجي لجرارين ٣٠٧٨ /٢١٥١ والعربتين ١١٤٢٧/١١٥٣٣ أثناء دخولهم حوش محطة الدومرية ما بين محطة السباعية وإدفو.

وقالت الهيئة - فى بيان لها - إن الجرارين والعربتين عبارة عن استوك فوارغ بدون ركاب وأثناء دخولهم حوش محطة الدومرية الواقعة بين محطة السباعية ومحطة إدفو سقطت عجلات البوجي الأمامي والخلفي وجاري رفعهم.

وأضافت الهيئة، أن الحادث تسبب في حدوث بعض التأخيرات للقطارات في الاتجاهين ما بين محطتي السباعية وإدفو لحين رفع عجلات البواجي وعودة الحركة إلى طبيعتها.

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