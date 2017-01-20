احتفلت الكنائس الأرثوذكسية في موقع المغطس، اليوم الجمعة، بعيد الغطاس وبدء موسم الحج الأرثوذوكسي لعام 2017 بمشاركة عدد من رؤساء الكنائس الأرثوذكسية ورجال الدين وحضور آلاف الحجاج.

وبدأ الاحتفال، والذي حضره عدد من الوزراء والأعيان والنواب الأردنيين وسفراء اليونان وأوكرانيا وقبرص، بانطلاق الموكب الرسمي إلى موقع الاحتفال على الضفة الشرقية لنهر الأردن ومن ثم إقامة القداس الكبير تلاه تقديس مياه نهر الأردن، ثم نزول المشاركين إلى النهر، وتبريك جموع الحجاج بمياهه، حسبما أفادت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية “بترا”.

وقال مطران الروم الأرثوذوكس في الأردن المتروبوليت فينيذكتوس - أمام جموع الحجاج - “إننا في الأردن شعب واحد وأمة واحدة حالها وفرحها وحزنها واحد، وكذلك تطلعاتنا للنجاح والتطور والتقدم ما يدفعنا إلى القبول بالعيش بين الناس على مختلف معتقداتهم”.

ولفت إلى أن الأردن بقيادته الحكيمة استطاع أن يجسد حقيقة هذا العيش بسلام واحترام ووئام.

من جانبه، أكد أمين عام وزارة السياحة والآثار الأردنية عيسى قموه، أن إقامة الاحتفال في هذا المكان المقدس يؤكد على أهمية الموقع الروحية لجميع المؤمنين في كافة إنحاء العالم كون المكان الذي انطلقت منه الديانة المسيحية لتصل إلى 5ر2 مليار مسيحي حول العالم.

جدير بالذكر أن عيد الغطاس هو يوم الحج إلى نهر الأردن المقدس (المغطس) حيث تعمد السيد المسيح على يد القديس يوحنا المعمدان في نهر الأردن حسب جميع الشواهد العقائدية والتاريخية قبل أكثر من 2000 عام.