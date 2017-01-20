يترأس وزير الخارجية التونسي خميس الجهيناوي ، الوفد التونسي الذي يشارك غدا بالقاهرة في الاجتماع الوزاري العاشر لآلية دول جوار ليبيا.

وقالت وزارة الخارجية التونسية في بيان صحفي ، اليوم إن الجهيناوي سيجري على هامش هذا الاجتماع ، لقاءات ثنائية مع نظرائه من دول جوار ليبيا تخصص للتشاور حول الخطوات الكفيلة بتنفيذ المبادرة التونسية لإيجاد حل للأزمة الليبية عبر إجراء مصالحة شاملة والاتفاق على رؤية مشتركة لمسار التسوية.

ومن المنتظر أن يبحث الاجتماع الذي سيحضره بالخصوص المبعوث الأممي إلى ليبيا مارتن كوبلر والأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط ، بالإضافة إلى مبعوث الجامعة العربية إلى ليبيا صلاح الدين الجمالي، أبرز المستجدات على الساحة الليبية، وسبل التنسيق بين المبادرات المطروحة من دول الجوار لإنهاء الأزمة الليبية.

كما يستعرض الاجتماع الجهود المبذولة على الصعيدين الإقليمي والدولي لتقديم الدعم للشعب الليبي، والمبادرات الهادفة إلى جمع مختلف الأطراف الليبية وتشجيعهم على الانخراط الإيجابي في حوار ليبي- ليبي بهدف التوصل إلى التوافق المطلوب لتجاوز الصعوبات التي تواجه تنفيذ الاتفاق السياسي الموقع بالصخيرات في شهر ديسمبر 2015.

ويندرج الاجتماع في إطار الجهود التي تبذلها دول الجوار الليبي من أجل التوصل إلى تسوية سياسية شاملة تضمن الحفاظ على وحدة ليبيا وحماية مؤسساتها والاستجابة إلى تطلعات الشعب الليبي الشقيق إلى الأمن والاستقرار.