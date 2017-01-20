الصفدي: ندعم أي جهد يحقق طموحات الشعب السوري وينهي الأزمةالجمعة، 20 يناير 2017 10:22 م
أكد وزير الخارجية وشئون المغتربين الأردني أيمن الصفدي، أن الأردن يدعم أي جهد يوقف الاقتتال والأعمال العدائية ويطلق عملية سياسية تنتج حلا سلميا ينهي الأزمة ويحقق طموحات الشعب السوري.
وقال الصفدي - خلال مشاركته في جلسة حوارية على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي دافوس بسويسرا بعنوان “سوريا والعراق: إنهاء الصراع”، حسبما
أفادت وكالة الأنباء الأردنية مساء اليوم الجمعة - “ننظر إلى استانا كجهد يكرس وقف إطلاق النار ويمهد لإطلاق المسار السياسي في أطر مفاوضات جنيف الذي تشارك فيه الدول العربية والمجتمع الدولي”.. مشددا على ضرورة أن يشمل أي اتفاق لوقف الأعمال القتالية جميع الأراضي السورية.
وأشار وزير الخارجية الأردني إلى ضرورة أن تشمل خطط إعادة البناء في سوريا مشاريع لإعادة تأهيل النازحين واللاجئين وتعليمهم وتمكينهم حتى يكونوا مستعدين للمشاركة في عملية إعادة البناء حين يعودوا إلى بلدهم.
ولفت إلى أن الوقوف إلى جانب الأردن والدول المضيفة ومساعدتها على تلبية احتياجات اللاجئين التعليمية، يُعد استثمارا في المستقبل وتحصينا لمئات الألوف من الشباب من الوقوع ضحايا لليأس والجهل والضلالية الإرهابية.
وعرض الصفدي خلال الجلسة مواقف الأردن حول سبل تحقيق السلام والاستقرار الإقليميين، مركزا على القضية الفلسطينية والأزمة السورية.
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