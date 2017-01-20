ترامب يتخذ أولى إجراءاته كرئيس لأمريكاالجمعة، 20 يناير 2017 10:26 م
قال المتحدث باسم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه اتخذ أولى إجراءاته الرسمية كرئيس للولايات المتحدة، الجمعة، حيث أرسل ترشيحاته الوزارية إلى مجلس الشيوخ ودعا إلى يوم للوطنية.
ونقلت رويترز عن المتحدث شون سبايسر إن ترامب الذي أدى اليمين لتولي السلطة في وقت سابق الجمعة وقع أيضا استثناء قانونيا يسمح لجيمس ماتيس الجنرال المتقاعد بالبحرية الأميركية بتولي منصب وزير الدفاع.
وفي وقت سابق الجمعة، أدى ترامب اليمين، ليصبح الرئيس الخامس والأربعين للولايات المتحدة، خلفا لباراك أوباما.
ومع اندلاع احتجاجات متفرقة في مناطق أخرى في واشنطن رفع ترامب (70 عاما) يده اليمني ووضع يسراه على نسخة من الكتاب المقدس استخدمها أبراهام لينكولن وأدى اليمين الذي نص عليه الدستور الأميركي في مراسم قادها رئيس المحكمة العليا القاضي جون روبرتس.
وقال ترامب مخاطبا حشدا كبيرا كان قد أصدر في وقت سابق صيحات استهجان ضد زعيم الأقلية الديمقراطية بمجلس الشيوخ تشاك شومر “هذه اللحظة لحظتكم .. إنها ملك لكم.”
ومكررا أفكارا من حملته الانتخابية قال ترامب إن رئاسته سوف تهدف لمساعدة الطبقة المتوسطة التي تعاني وبناء الجيش الأميركي وتعزيز الحدود الأميركية.
وأقيمت مراسم تسليم السلطة من الرئيس الديمقراطي إلى الرئيس الجمهوري على الجانب الغربي من مبنى الكونغرس وأمام حشد من الرؤساء السابقين والشخصيات البارزة ومئات الآلاف من الأشخاص الذين احتشد وافي متنزه ناشيونال مول.
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