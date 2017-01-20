وجه الدكتور محمد البرادعي، نائب رئيس الجمهورية سابقا، سخرية حادة من إذاعة بعض المكالمات الخاصة به على قنوات مصرية، قائلاً: “الأجهزة الأمنية العظيمة سجلت مكالمتي مع شقيقي علي، والواد بلية وزملاؤه نشروها في المحطات، والدولة بتتفرج ويمكن بتسمع معاهم”، مشيراً إلى أن الأنظمة القمعية مثل هتلر كانت تسجل للمواطنين لكن التطور الآن أن تتم إذاعتها.

وقال البرادعي، في الجزء الثالث من حواره مع برنامج “وفي رواية أخرى” على التلفزيون العربي، إن عبارته “لايصين كومبليتلي يا علي” كانت تعبيراً حقيقاً عن الوضع أثناء المرحلة الانتقالية.

ورداً على انتقادات له بالتعالي بدلالة هذه المكالمة وغيرها، قال البرادعي أنه لم يكن يوماً متعالياً على من يعملون معه، مضيفاً: “أنا باتكلم عن وضع سياسي، أيوة طبعاً اقوى المدنية لم تتفق في يوم من الايام على من يمثل الثورة، يمكن ده الخطأ الأساسي لثورة يناير، يوم 11 فبراير كان مفروض يكون عندنا ممثلين للثورة يتولوا الحكم أثناء الفترة الانتقالية”

وأضاف البرادعي: “جه المجلس العسكري يقول أنا مكلف من مبارك، ليه حصل ده؟ لأن القوى المدنية بالكامل لم تتفق إطلاقا في أي يوم على واحد أو اتنين أو تلاته يمثلو الثورة، كانت الكلمة المفضلة لهم دائما هذا لا يمثلني وهذا لا يمثلني، وأنا ليبرالي وأنا اشتراكي”.

وأشار إلى أنه بقى في الساحة من وصفهم بالفيلين الكبيرين، هما الأجهزة الأمنية ونظام مبارك، وقوى الإسلام السياسي، بينما الشباب الذي قام بالثورة وضحى ” خرجوا من المولد بلا حمص” لأنهم لم ينظموا أنفسهم ولم يتفقوا.