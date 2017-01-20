"الصحة": لا إصابات أو وفيات جراء حادث قطار أسوانالجمعة، 20 يناير 2017 10:03 م
أكدت وزارة الصحة والسكان، أن حادث خروج عربة قطار عن القطبان على خط الأقصر/أسوان للسكك الحديدية مساء اليوم لم يسفر عن أيه إصابات أو وفيات.
وقال الدكتور عربي محمد الوكيل العلاجي بمديرية الصحة بمحافظة أسوان، في تصريحات اليوم، إن هذا القطار داخلي بين أسوان والأقصر ولا يستخدم بكثافة، وقد حدث له انزلاق عند قرية الدومارية بمركز أدفو وأسفر عنه خروج أحد عرباته عن القطبان.
وأوضح عربي أنه قد انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث ولا يوجد أي إصابات ولا وفيات حتي الان.
ووقع مساء اليوم حادث خروج قطار داخلى بين أسوان والأقصر عند نجع الدقاديق، التابع لقرية الكلح، بمركز إدفو شمال محافظة أسوان، فيما أصيب فى الحادث السائق ومعاونه بإصابات طفيفة، وتسبب الحادث فى تعطل جزئى لخط السكة الحديد بين أسوان والأقصر.
وكان اللواء مجدي موسى مدير أمن أسوان قد تلقى اخطارا من مأمور مركز شرطة إدفو يفيد بالواقعة.
وعلى الفور انتقلت القيادات الأمنية ومسئولى المنطقة الجنوبية للسكة الحديد إلى موقع الحادث، حيث تبين أن القطار انطلق من مدينة الأقصر باتجاه أسوان قبل خروجه من شريط السكة الحديد.
ودلت التحريات أن الحادث نجم عنه خروج للقطار عن مساره بسبب خطأ فنى ما أدى إلى إصابة السائق ومعاونه بإصابات طفيفة.
من جانبها دفعت المنطقة الجنوبية للسكة الحديد بفرق العمل لإعادة تسير القطار إلى مساره مرة أخرى لاستكمال رحلته إلى أسوان
وتحرر محضر بالواقعة.
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