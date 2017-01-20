أعلن عصام سراج مدير التعاقدات بالنادي الأهلي أن عمرو بركات لاعب فريق ليرس البلجيكي وقع على عقود انضمامه للنادي لمدة أربع سنوات ونصف السنة.

وقال سراج - في تصريح مساء اليوم “الجمعة” - إن الأهلي توصل إلى اتفاق مع اللاعب ونادي ليرس البلجيكي، على أن ينتظم بركات في تدريبات الفريق الأول للنادي الأهلي يوم الأحد المقبل.

ومن المقرر أن يخضع لاعب فريق مصر المقاصة الأسبق عمرو بركات للكشف الطبي في الأهلي غدا “السبت”.