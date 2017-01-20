

قال د.محمد البرادعي، نائب رئيس الجمهورية المصري، إنه عندما قرر النزول لمصر في 2010 لم يكن لديه برنامج عملي جاهز، ولكنه لم يكتفِ بالأفكار فقط، بل كان يذهب لمختلف محافظات مصر، مضيفاً: “مفيش يوم مقعدتش فيه مع ناس نتكلم ونخطط، مفيش يوم مكانتش فيه حراك”.

وأضاف البرادعي، في الجزء الثالث من حوار مع برنامج “وفي رواية أخرى” على التلفزيون العربي، أن الثورة بدأت بأفكار منها فكرته لنزول مظاهرة مليونية، وروى أنه قال للشباب خلال اجتماع داخل مطعم “أبوخالد” في حي السيدة زينب، “لو نزلت مظاهرة وفيها مليون مصري ستكون الأولى والأخيرة”، مشيداً بعمل الحركات الشبابية وصفحة كلنا خالد سعيد، التي التقطت الفكرة ودعت للتظاهر يوم 25 يناير، واستجاب الشعب قبل ان يتصور أحد أنه جاهز، مؤكداً أن الشعب قد سبق الجميع.