وصل إلى القاهرة مساء اليوم /الجمعه/ مارتن كوبلر، مبعوث الأمم المتحدة بشأن ليبيا قادما من مدينة ميونخ الألمانية للمشاركة فى اجتماع مجموعة دول جوار ليبيا الذي يعقد غدا بالقاهرة لبحث مستـجدات الأوضاع على الساحة الليبية.

وذكرت مصادر دبلوماسية كانت في استقبال الوفود المشاركة في اجتماع دول مجموعة دول جوار ليبيا، أن كوبلر وصل إلي القاهرة قادما من ميونخ، كما توافد على القاهرة مساء اليوم كل من: وزير خارجية تونس خميس الجيهناوى، ومحمد الطاهر سياله وزير خارجية الوفاق الوطني بالحكومة الليبية.

ويعقد سامح شكري وزير الخارجية صباح غد /السبت/ اجتماعا لمجموعة دول جوار ليبيا، ويضم وزراء خارجية كل من: مصر وتونس والجزائر وليبيا والسودان والنيجر وتشاد، بالإضافة إلى كل من المبعوث الأممي ومبعوث الاتحاد الإفريقي إلى ليبيا، ويعقب اللقاء مؤتمرا صحفيا يشارك فيه سامح شكري وزير الخارجية، لعرض نتائج الاجتماع.

ويناقش الاجتماع أبرز مستـجدات الأوضاع على الساحة الليبية، والشواغل التي تعرقل العملية السياسية، واستعراض الجهود المبذولة على الصعيدين الإقليمي والدولي لتقديم الدعم لمختلف أطياف الشعب الليبي، وكذلك المبادرات الهادفة لبناء الثقة بين الأشقاء الليبيين وسبل تشجيعهم على الانخراط الإيجابي في حوار ليبي- ليبي بهدف التوصل إلى التوافق المطلوب حول تنفيذ اتفاق الصخييرات.