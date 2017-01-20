حذرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) من إمكانية إصابة أكثر من 23 ألف طفل لاجىء ومهاجر بالتهابات تنفسية ربما تصل إلى الموت بسبب موجة البرد الشديد التي تجتاج أوروبا.

وأوضحت المنظمة في بيان أوردته قناة سكاي نيوز الإخبارية، اليوم الجمعة - أنه “مع غياب أي مؤشرات على انحسار موجة الطقس الشديد البرودة والعواصف التي تجتاح وسط وشرق وجنوب أوروبا، فإن الأطفال اللاجئين والمهاجرين مهددين بالإصابة بأمراض تنفسية وغيرها من الأمراض الخطيرة وحتى الموت بسبب انخفاض درجة حرارة الجسم”.

ولفتت إلى أنه لا يزال هناك نحو 23700 طفل لاجئ ومهاجر بينهم رضع وحديثو الولادة، عالقون في اليونان والبلقان، حيث انخفضت درجات الحرارة في بعض المناطق إلى ما دون 20 درجة مئوية.

وفي اليونان، وخاصة في الجزر حيث يقيم آلاف اللاجئين في خيام، شهدت بعض المناطق تساقط كثيف للثلوج لأول مرة منذ أعوام عدة.