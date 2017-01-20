انطلاق أولى حلقات برنامج "رؤى" لـ"أسامة الأزهري"الجمعة، 20 يناير 2017 09:43 م
انطلقت اليوم أولى حلقات برنامج ” رؤي” على قناة ” دي ام سي” للدكتور أسامة الأزهري مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدينية، والذي سيذاع الجمعة من كل أسبوع في تمام الخامسة مساءً.
وقال” الأزهري”، إن الإنسان عبارة عن مجموعة رؤى أوقاًتا تكون متوافقة وأخرى متناقضة، مضيفًا أن تاريخ الإنسانية والحضارات والجامعات مجموعة من الرؤى والأفكار والفلسفات المختلفة.
وأشار إلى أن الحلقات سيكون فيها استعراض لمجموعة رؤى مختلفة أوقاتًا لشخصيات ناجحة في المجتمع وأخرى لشخصيات متطرفة.
وأضاف أن البرنامج مسيرة ممتدة فيها بحر من الرؤى والأطروحات المختلفة، الغرض منها أن نزيل التراب والغبش عن عقلية كل إنسان مبدع محب للعلم شغوف بالعمران خاصة وأن هناك الكثير من الرؤى التي تترك الإنسان في حيرة وترمي به إلى الضياع.
واستعرض في حلقة اليوم مجموعة من الفيديوهات توضح أساليب تربية الأطفال عند الجماعات المتطرفة التي تحثهم على القتال وسفك الدماء بدعوى الشهادة مقارنًا بفيديوهات أخرى لأساليب تربية النشأ في المجتمع المصري وحثهم على العمران والرحمة والحضارة والتعمير والبناء.
وقال إن صناعة الرؤية عند الإنسان تكون بدايتها من الطفولة موضحًا أن طرق تربية الأطفال عند الدواعش جريمة نكراء من فئة تتلاعب بالمراحل العمرية لهم فالمفاهيم في مراحل الوعي الأولى عند الإنسان تمسح بصعوبة.
وأكد أن الفيديوهات التي تم عرضها بمثابة ناقوس خطر يعود بنا للقضية المشتعلة بين أيدينا، وهي تيارات التطرف مثل الإخوان، وداعش، والقاعدة، وبوكرحرام، والتي وصلت إلى 25 تنظيم متطرف نظرت إلى القران الكريم والهدى النبوي بأعين مشوشة لا تمت لدين الله بصلة بدءًا من حسن البنا، والمودودي، والبغدادي، والظواهري.
أشار إلى وجود عمل علمي قوي يليق بمكانة مصر وهو “كتاب الحق المبين في الرد على من تلاعب بالدين” فهو الكتاب القادر على فصل القول والخطأ الفادح الذي وقعت فيه الجماعات المتطرفة، والذي ترجم إلى 13 لغة هي الروسية والصينية والإندونيسية والهندية والكردية والتركية والفارسية والإيطالية ولغة الماليالم ولغة سلطنة بروناي، إضافة إلى 3 ترجمات جديدة وهم الفرنسية والإسبانية والهندية.
وتابع: من أرض مصر ستنطلق المواجهة وستكون لمصر الريادة في إطفاء نيران الفكر المتطرف، وستنطلق منها فجر جديد نشهد فيه زوال الفكر المتطرف بكافة تياراته ورموزه.
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