كشفت وثائق تم نشرها على الموقع الإلكتروني للاتحاد الإنجليزي لكرة القدم أن أرسنال، قام بتجديد التعاقد مع لاعبه المخضرم سانتي كازورلا.

تجدر الإشارة إلى أن لاعب خط الوسط الإسباني كازورلا لا يشارك حاليا في اللعب مع فريق المدفعجية بسبب الإصابة، حيث أنه من المحتمل أن يبتعد عن الملاعب حتى نهاية الموسم بعد أن أجرى جراحتين بسبب الإصابة التي يعاني منها في كاحله، ويبدو أن المدير الفني الفرنسي أرسين فينجر يثق تماما في إمكانيات كازورلا (32 عاما) وقدرته على اللعب بصورة جيدة بعد شفائه من إصابته، حيث تم تفعيل بند يتضمنه عقده الحالي ويقضي بإمكانية تجديده لمدة عام آخر.

وأوضحت وثائق نشرت على موقع الاتحاد الإنجليزي أنه تم بالفعل تجديد العقد في 20 ديسمبر الماضي، وذلك على الرغم من أن أرسنال لم يكشف رسميا عن ذلك حتى الآن.