قال عثمان بادنجي رئيس أركان جيش جامبيا اليوم الجمعة إنه لن تحدث أي حرب أو قتال في الوقت الذين يبذل زعماء دول غرب افريقيا محاولة أخيرة لإقناع يحيى جامع للتنازل عن السلطة.

وأضاف عثمان بادجي للصحفيين في العاصمة بانجول إن ما يحدث في البلاد هو “سوء فهم سياسي، وسوف يتم حله سياسيا، وليس عسكريا”.

وقال قائد الجيش إن الأمن تحت السيطرة الكاملة، داعيا الآلاف من جامبيا الذين فروا من بلادهم خوفا من العنف إلى العودة.

وأضاف أن قوات غرب أفريقيا التي عبرت من السنغال المجاورة إلى جامبيا للمساعدة للإطاحة بجامع، هي محل ترحيب.