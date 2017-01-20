توفر إضافة Writefull لمستخدمي متصفح جوجل كروم آلية فعالة جداً للكتابة باللغة الإنجليزية باستخدام قواعد لغوية سليمة.

تتضمن الإضافة عدة آليات مختلفة لتدقيق النصوص والكتابة بطريقة أكثر فاعلية من بينها إمكانية تحديد عدد مرات ظهور النص ضمن قواعد البيانات مثل محرك بحث جوجل أو كتب جوجل، وكذلك إمكانية مقارنة مصطلحين أو الحصول على مرادفات لنفس السياق أو تعريف كلمة معينة أو معرفة النطق الخاص بالنص وغيرها.

فمثلاً عند كتابتك لنص ما باللغة الإنجليزية قد تحتاج إلى معرفة حرف الجر الأنسب لاستخدامه ضمن سياق معين، وبالتالي يُمكنك الاعتماد على الإضافة واستدعائها لمساعدتك عبر الضغط على CTRL + SPACE من لوحة المفاتيح، وذلك بالطبع بعد أن تقوم بتثبيت الإضافة على المتصفح أولاً، تعتبر الإضافة الجديدة كملحق منفصل لتطبيق صدر بنفس الاسم على أجهزة سطح المكتب (ويندوز – ماك – لينكس) قبل عامين من الآن. (يُمكن تحميل التطبيق عبر الموقع الرسمي من هنا).