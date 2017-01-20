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بالفيديو.. طريقة لإعداد "معجنات الفلفل" خلال 60 ثانية فقط
ساندويتش الجبنة والفلفل المفتوح

بالفيديو.. طريقة لإعداد "معجنات الفلفل" خلال 60 ثانية فقط

الجمعة، 20 يناير 2017 09:27 م

اعلمي عزيزتي أنكِ سئمت التكرار اليومي لوجبات الطعام، وكذا أطفالك لذلك تكون “معجنات الفليفلة” الحل لوجبة جديدة شهية وصحية.
حسب صحيفة” هافينجتون بوست” الأمريكية، ستحتاجين فقط لتحضير العجينة والحشو، ثم فرْد الحشو داخل العجينة، ولفِّه وفقا للطريقة التي يعرضها الفيديو بالأعلى، ولن يحتاج منك ذلك سوى دقائق معدودة، للمشاهدة. اضغط هنا.

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