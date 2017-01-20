اكتشف بعض مستخدمي هاتف آي فون رسالة تتسبب في “قتل” هواتفهم الذكية وتوقفها عن العمل، حيث تؤثر على أجهزة الإصدار القديم من نظام التشغيل iOS 10، في حين لا تؤثر على الإصدار الأحدث iOS 10.2.

حسب “سكاي نيوز” عربية، عن صحيفة “التايم”، تتضمن الرسالة نصا غير مفهوم مكون من رموز الإيموجي التعبيرية، مثل العلم، والرقم صفر، وقوس قزح، وهو ما سلطت عليه الضوء مقاطع على “يوتيوب”، حيث تتسبب في توقف الهاتف عن العمل إلى حين إعادة تشغيله.

واكتشف هذه الثغرة أحد مطوري نظام التشغيل iOS الفرنسي فنسنت ديسمورس، الذي قال إن الرسالة تسبب في تجميد الشاشة والأزرار لمدة قد تمتد من دقيقة إلى خمسة دقائق، بدون أن يفتحها مستقبلها.

وبينما لم يتمكن المطورون من الوصول إلى السبب الحقيقي وراء تأثير هذا النوع من الرسائل، نصحت شركة “أبل” مستخدميها بتنصيب أحدث نظام تشغيل لتفادي الوقوع فيها.

وهذه ليست المرة الأولى التي يعاني منها جهاز آي فون من هجمات تتسبب في إيقافه، ففي العام الماضي اشتكى بعض المستخدمين من رسالة خبيثة تحتوي أحرفا من الإنجليزية والعربية والصينية، تسببت في تعطيل أجهزتهم.