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الجمعة 20 يناير 2017 09:30 مساءً
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بالفيديو.. كيف تحافظ على تركيزك أثناء المذاكرة
مذاكرة تلاميذ

بالفيديو.. كيف تحافظ على تركيزك أثناء المذاكرة

الجمعة، 20 يناير 2017 09:22 م

يواجه الكثيرُ منا مشكلة انعدام التركيز أثناء المذاكرة، سواء بسبب تصفّحه على الفيسبوك من حينٍ لآخر، أو لانقطاعه عنها بسبب أي مبرر تافه.

وحسب صحيفة” هافينجتون بوست” الأمريكية، في هذه الحلقة، يأخذنا كريم إسماعيل في جولة مذاكرة صغيرة، مليئة بالنصائح المهمة، بدايةً من تناول وجبة خفيفة قبل المذاكرة، ووضع خطة مذاكرة لليوم، وبالطبع مع ترك الهاتف المحمول بعيداً عنك، للمشاهدة. اضغط هنا.

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