5 طرق بسيطة معها تتحسن عملية الهضمالجمعة، 20 يناير 2017 09:20 م
5تعد مشاكل الجهاز الهضمي من الأمراض الأكثر شيوعاً في وقتنا الحاضر، فهي تسبب الانتفاخ، والغازات، والإمساك، واضطرابات المعدة وغيرها من الأعراض المرتبطة بسوء عملية هضم الطعام.
وبما أن الهضم الجيد للطعام هو مفتاح الحصول على جهاز مناعي قوي، والتمتع بصحة جيدة بشكل عام، فيتعين علينا الاهتمام بكل ما يدعم كفاءة الجهاز الهضمي بأجسامنا.
وهناك 5 نصائح بسيطة للمساعدة في تحسين عملية الهضم، حسب “العربية” عن موقع “بولد سكاي” المعني بالصحة:
1- تناول الأطعمة الغنية بالألياف
يعتبر تناول كمية كافية من الألياف بداية الطريق الصحيح لعملية هضم الطعام والتخلص من الفضلات، فهي تساعد المعدة في عصر السموم وطردها، وخفض مستوى الكوليسترول في الدم،كذلك تعتبر الفواكه، والخضروات خاصة الورقية، من الأطعمة الغنية بالألياف، إضافة إلى الحبوب الكاملة مثل القمح والشوفان وغيرها.
2- تناول كميات كبيرة من الماء
للتمتع بهضم صحي، ينصح بتناول كميات كبيرة من الماء تصل إلى ثمانية أكواب كل يوم إن أمكن ذلك.
3- تناول الطعام ببطء
يجب الحرص على عدم الإسراع في تناول الطعام، ومضغه جيداً قبل بلعه، حتى لايعقد عملية الهضم، الأمر الذي يترتب عليه مشاكل مزعجة في الجهاز الهضمي، منها الانتفاخ وعسر الهضم، وغيرها.
4- تناول بكتيريا البروبايوتيك
تساعد بكتيريا البروبايوتيك النافعة للجسم، في علاج بعض الأمراض المرتبطة بالجهاز الهضمي مثل الإمساك، وارتجاع المرئ، ويعتبر الزبادي من أفضل الأطعمة التي تحتوي على البروبايوتيك، لذا ينصح بتناوله يومياً.
5- الأطعمة الطازجة
لضمان حسن سير عملية الهضم، ينصح بالإكثار من تناول الأطعمة الطازجة مثل الخضروات والفواكه والابتعاد عن الأطعمة غير الصحية التي لا تحتوي على الفيتامينات والعناصر الغذائية الهامة للجسم، بالإضافة إلى ضرورة الاعتدال في تناول بعض الأطعمة ومنها، القهوة والسكر ومنتجات الألبان، لأن الإكثار منها يسبب مشكلات الجهاز الهضمي.
-
تعرّف على وظائف «أوباما» بعد الخروج من البيت الأبيض - محيط
يعتزم أوباما بعد خروجه غدًا من البيت الأبيض، حيث أمضى ثماني سنوات، أن يكون مواطنًا نشطًا، يوزع وقته واهتماماته بين تأليف الكتب والعمل مع الشباب…Fri, 20 Jan 2017 09:13:08 GMT
-
«أوبر» تدفع 20 مليون دولار غرامة بسبب «التضليل»
غرمت الحكومة الأمريكية شركة “أوبر” لخدمات النقل، مبلغ يقدر بـ20 مليون دولار أمريكي، وذلك بسبب مبالغتها في حجم مكاسبها، سعيا لاستقطاب سائقين للعمل لديها، فضلا عن ...Fri, 20 Jan 2017 08:59:11 GMT
-
ترامب: واشنطن تترعرع ونواجه تحديات ومصاعب كبيرةFri, 20 Jan 2017 17:22:16 GMT
-
سرقة 5 لوحات نادرة من «الأوبرا» - محيط
استولى مجهولون على 5 لوحات نادرة لمشاهير الرسامين، من داخل متحف الفن الحديث بدار الأوبرا، وتكثف الأجهزة الأمنية جهودها لضبط المتهمين. وكشف مصدر أمني، أنه…Fri, 20 Jan 2017 12:26:41 GMT
-
استقرار أسعار الدولار في البنوك الخمسة الكبرى
شهدت أسعار صرف الدولار خلال التعاملات الصباحية اليوم الجمعة في البنوك الخمسة الكبري (الأهلي ومصر والقاهرة والتجاري الدولي والبنك العربي الإفريقي) استقرارا ...Fri, 20 Jan 2017 15:36:38 GMT
-
مصادر: طارق شوقي يعتذر عن حقيبة «التعليم»
قال مصدر بوزارة التربية والتعليم، إن أعضاء لجنة التعليم بمجلس النواب، يدعمون استمرار الدكتور الهلالي الشربيني في منصبه وزيرا للتعليم لاستكمال تجربة “البوكليت” ...Fri, 20 Jan 2017 12:26:41 GMT
-
أسعار الذهب اليوم الجمعة في مصر
انخفضت أسعار الذهب في مصر، بقيمة 3 جنيهات، خلال ختام تعاملات اليوم، الجمعة، حيث بلغ سعر عيار “21” نحو 632 جنيهًا، في حين سجل عيار “24” نحو 722 جنيهًا، كما سجل عيار “18” ...Fri, 20 Jan 2017 08:19:04 GMT
-
الداخلية: ضبط مخرج سينمائي لسرقته 5 لوحات أثرية
أعلنت وزارة الداخلية، أن الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار، ألقت القبض على مخرج سينمائى، عقب قيامه بسرقة خمس لوحات فنية من متحف الفن الحديث بأرض المعارض بدار ...Fri, 20 Jan 2017 15:23:36 GMT
-
#تويتة فعشق أبو تريكة يتصدر" تويتر" ردا على هجوم داليا البحيري
مازال أمير القلوب الماجيك، محمد أبو تريكة، متربعا صدارة قائمة ” تريند ” تويتر التي تضم أكثر الموضوعات أهمية وتداولا من قبل المغردين، لليوم الرابع على التوالي، ...Fri, 20 Jan 2017 13:37:48 GMT