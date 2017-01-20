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إليك سر عدم تمزق العملات الورقية بالماء
نقود

إليك سر عدم تمزق العملات الورقية بالماء

الجمعة، 20 يناير 2017 09:12 م

من المؤكد أن كلا منا مرّ بتلك التجربة عندما تغسل أوراق نقدية كانت في جيبه بالماء، ولاحظ أن تلك الأوراق صمدت من التلف، فما السر في ذلك؟

السر هو المواد الخاصة التي يتم استخدامها في صناعة العملات الورقية، والتي تختلف عن تلك المستخدمة في صناعة الأوراق الأخرى المستخدمة في الصحف والكتب والدفاتر، حسب “سكاي نيوز” عربية.

تتم صناعة الأوراق التي تستخدم في الكتابة أو صناعة الصحف من مادة السيليلوز، التي يتم استخلاصها من الأشجار، ويتم تفكيك الأشجار كيميائيا للتوصل إلى ألياف الخشب الفردية، ثم يتم استخلاص ألياف السيلولوز واستخدامها في تكوين صفائح رقيقة جدا يصنع منها الورق، أما في صناعة النقود الورقية، فإنه يتم الاعتماد على مادة اللينين أو القطن، التي يتم تفكيكها إلى ألياف، تتماسك مع بعضها بشكل أقوى من الورق العادي، هذا الألياف في مادة اللينين أو القطن لا تتشرب بالماء وهو ما يفسر عدم تأثر الأوراق النقدية به، فيما تمتص ألياف السيليلوز في الورق العادي، الماء ويزداد حجمها مما يؤدي إلى تلفها.

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