في أول أيامه كرئيس.. تركيا تطالب ترامب بتسليم جولن والتوقف عن دعم الأكراد

طالب رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم، إدارة الرئيس الأمريكي الجديد دونالد ترامب بتسليم رجل الدين المعارض فتح الله جولن المتهم بالوقوف خلف محاولة الانقلاب الفاشلة في يوليو الماضي، وذلك قبيل ساعات من تنصيب ترامب الرئيس الـ45 للولايات المتحدة.

وقال يلدريم، في تصريحات نقلتها صحيفة (حرييت) التركية، اليوم الجمعة: “نتمنى للسيد ترامب النجاح، ثمة توقعات عالية في العديد من المناطق حول العالم من الإدارة الجديدة ... الدول الرائدة في العالم، الولايات المتحدة وروسيا، تحمل مسئولية هامة للسلام والطمأنينة والأمن العالمي”.

وأضاف رئيس الوزراء التركي: “نتوقع منح المزيد من الدعم لجهود تركيا في جعل السلام في المنطقة أمرا دائما”، مبرزا ما وصفه بالعلاقة “المتجذرة جيدا” بين أنقرة وواشنطن، لكنه أشار أيضا إلى “أخطاء” وقعت مؤخرا بين البلدين.

وتابع: “نؤمن أن هذا الوضع سيُزال في الإدارة الجديدة، نأمل في اتخاذ خطوات في المقام الأول لتسليم جولن، مهندس محاولة الانقلاب الجبانة، والتوقف عن منح الدعم للمنظمات الإرهابية باسم محاربة “داعش”، في إشارة إلى الدعم الذي تقدمه الولايات المتحدة لحزب الاتحاد الديموقراطي الكردي ووحدات حماية الشعب الكردية في سوريا، والتي تصنفها أنقرة كمنظمات إرهابية.

وتتهم أنقرة جماعة “الخدمة” التي يتزعمها فتح الله جولن بالوقوف خلف محاولة الانقلاب الفاشلة في يوليو الماضي، وتصنف الجماعة كمنظمة إرهابية، الأمر الذي ينطبق على وحدات حماية الشعب الكردية، الجناح العسكري لحزب العمال الكردستاني.

وأضاف يلدريم: “أيام صعبة في انتظار السيد ترامب”، مضيفا أن “القرارات والخطوات التي سيتخذها فيما يتعلق بتحويل الأزمة الاقتصادية العالمية إلى رخاء ستكون مهمة”.