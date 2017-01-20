بعث أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح ببرقية تهنئة إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أعرب فيها عن خالص تهانيه بمناسبة تولي ترامب مهامه الرئاسية، متمنيا له كل التوفيق والسداد.

وأشاد أمير الكويت بالعلاقات التاريخية والراسخة التي تربط البلدين والشعبين والتأكيد على التطلع الدائم والمشترك لتعزيز علاقات الصداقة بينهما والارتقاء بأطر التعاون المشترك بين البلدين في مختلف المجالات إلى أفاق أرحب خدمة لمصلحتهما، متمنيا له موفور الصحة والعافية وللولايات المتحدة الأمريكية وشعبها كل الرقي والازدهار وللعلاقات الوطيدة بين البلدين المزيد من التطور.

كما بعث ولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابرالصباح ببرقية تهنئة إلى دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، أعرب فيها عن خالص تهانيه بمناسبة توليه مهامه الرئاسية.. متمنيا له كل التوفيق والسداد وموفور الصحة والعافية.

وفي السياق ذاته، بعث الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء الكويتي ببرقية مماثلة.