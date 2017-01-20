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الجمعة 20 يناير 2017 09:30 مساءً
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الشرطة الأمريكية تستخدم رذاذ الفلفل لتفريق محتجين على تنصيب ترامب
الشرطة الامريكية

الشرطة الأمريكية تستخدم رذاذ الفلفل لتفريق محتجين على تنصيب ترامب

الجمعة، 20 يناير 2017 08:54 م
وكالات

استخدمت الشرطة الأمريكية رذاذ الفلفل اليوم الجمعة لمواجهة مجموعة من المتظاهرين المحتجين على تنصيب دونالد ترامب رئيسا للولايات المتحدة.

وحطم المتظاهرون النوافذ ودمروا صناديق الصحف قبل السيطرة عليهم، وفقا لتقارير على تويتر.

ورفض متحدث باسم الشرطة في حديثه لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) الكشف عما اذا كانت هناك اعتقالات في صفوف المتظاهرين أم لا.

ووقعت اشتباكات خارج محيط مقر الاحتفال أمام مبنى الكابيتول.

وذكرت تقارير إخبارية أنه جرى تحطيم نوافذ متاجر ستاربكس وماكدونالدز، وفقا لصور تم نشرها على موقع تويتر.

واغلقت السلطات عدة شوارع أمام حركة المرور وتمركز ضباط يرتدون الزي العسكري عند نقاط التفتيش.

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