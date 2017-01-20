قال مستشار مقرب لرئيس غامبيا الجديد أداما بارو إن الرئيس المنتهية ولايته يحيى جامع الذي خسر الانتخابات التي جرت في ديسمبر ورفضا لاعتراف بالنتيجة وافق على التنحي ومغادرة البلاد ، وذلك حسبما نقلت “رويتزز”.

وأفادت تغريدة نشرت على حساب على تويتر يفترض أنه يخص بارو بأن جامع قبل الاتفاق.

وسألت رويترز المستشار ماي أحمد فاتي عن التغريدة فقال “هذا صحيح.”

كما أكد مسؤول في حكومة السنغال أن جامع وافق على التنازل عن السلطة في بلاده لصالح الرئيس الذي تم تنصيبه مؤخرا،

وقال المسؤول لـ”اسوشيتد برس” إن الترتيبات تجري لهذا الاتفاق.

وكان جامع أعلن قبوله الهزيمة في الانتخابات في بادئ الأمر، لكنه غير رأيه لاحقا وقال إن حزبه سيطعن في النتيجة أمام القضاء.