تعادل منتخب جمهورية الكونجو الديمقراطية مع نظيره الإيفواري /حامل اللقب/ بهدفين لكل فريق في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم على ملعب “أوييم” في إطار مباريات الجولة الثانية من المجموعة الثالثة ببطولة كأس أمم افريقيا لكرة القدم، والمقامة حاليا في الجابون.

وبهذا التعادل، حصل كل منتخب على نقطة ليواصل منتخب جمهورية الكونجو تصدر مجموعته برصيد أربع نقاط، فيما ارتفع رصيد ساحل العاج إلى نقطتين في المركز الثاني.

تفوق المنتخب الكونجولي في وسط الملعب منذ بداية المباراة وشن هجمات سريعة بدعم من خط الوسط وأسفر الضغط عن هدفين سجلهما نيكسنيس كيبانو في الدقيقة 10 وجونيور كبنانجا في الدقيقة 28.. وبادل المنتخب الإيفواري الهجمات وسجل له ويلفريد بوني في الدقيقة 26، وسيري ديي في الدقيقة 67.

تقاسم المنتخبان الشوطين، حيث تفوق منتخب الكونجو في الشوط الأول وبذل نجومه مجهودا كبيرا واستحوذ على الكرة بفضل مهارة وسرعة لاعبيه وتلقى لاعبه نيكسنيس كيبانو تمريرة وسدد لتدخل الكرة في مرمى الخصم ليتقدم بالهدف الأول الذي أشعل المباراة، وانتفض المنتخب الإيفواري وضغط وهاجم من على الأطراف بحثا عن تعديل النتيجة، لينجح نجمه ويلفريد بوني في إحراز هدف التعادل في الدقيقة 26.

وأشعل جونيور كبنانجا مدرجات إستاد الجابون عندما رد سريعا بهدف التقدم لمنتخب الكونجو برأسية ولا أروع في الدقيقة 28 ، وانتهى الشوط الأول بتقدم منتخب الكونجو بهدفين مقابل واحد.

وفي الشوط الثاني، تأثر أداء نجوم الكونغو بعد المجهود الكبير في الشوط الأول وكثف المنتخب الإيفواري هجماته بحثا عن التعادل وتخلص من البطء وسجل لاعبه سيري ديي هدف التعادل في الدقيقة 67 بعد أن راوغ دفاع الكونجو وسدد كرة قوية سكنت الشباك وتبادل الفريقان الهجمات وسجل منتخب كوت ديفوار هدفا ألغاه الحكم بسبب التسلل، وفي المقابل عاب هجوم الكونجو الاعتماد على الكرات الطويلة لافتقاد الدعم من خط الوسط لينتهي اللقاء بالتعادل بهدفين لكل فريق.