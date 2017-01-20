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الجيش الجزائري يصفي إرهابيا في ولاية جيجل شرق البلاد
عناصر من الجيش الجزائري

الجيش الجزائري يصفي إرهابيا في ولاية جيجل شرق البلاد

الجمعة، 20 يناير 2017 08:42 م
وكالات

قضت قوات من الجيش الوطني الشعبي الجزائري اليوم الجمعة على إرهابي بمنطقة “الميلية” التابعة لولاية “جيجل” الواقعة شرق البلاد.

وذكرت وزارة الدفاع الجزائرية -في بيان- أنه في إطار مكافحة الإرهاب قضت قوات للجيش الوطني الشعبي بقطاع العمليات لولاية جيجل الواقعة بالناحية العسكرية الخامسة على ارهابي اثر كمين بمنطقة الحضرية بالميلية.

يذكر أن الجيش الجزائري يؤكد دائما أن التزامه بكافة مهامه وعلى رأسها القضاء على الإرهاب يأتي حرصا على صون المصالح العليا للبلاد وحماية استقلالها وسيادتها الوطنية ووحدتها الشعبية.

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