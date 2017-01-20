هنأ رئيس مجلس النوّاب الليبي المستشار عقيلة صالح عيسى، رئيس مجلس النواب المغربي الحبيب المالكي، على توليه رئاسة مجلس النوّاب المغربي.

وقال المستشار الإعلامي لرئاسة مجلس النوّاب، فتحي المريمي، في تصريح له اليوم، إن عقيلة صالح ، أعرب للمالكي، عن أمانيه التوفيق وللشعب المغربي الشقيق التقدم والازدهار.

وكان المالكي، انتخب رئيسا لمجلس النواب بالأغلبية المطلقة، مساء الاثنين الماضي؛ وذلك بعدما ترشح خلال الجلسة العامة التي ترأسها عبد الواحد الراضي، أكبر البرلمانين سنا.

وبلغ عدد المشاركين 342 من أصل 395 نائباً، فيما بلغت الأصوات الملغاة 7، وحصل المالكي على 198 صوتا التي تساوي الأغلبية المطلقة فيما بلغت الأوراق البيضاء 137.