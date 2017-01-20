ودع الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما أنصاره اليوم الجمعة، في واشنطن كرئيس للولايات المتحدة الأمريكية وذلك بعد أن أدى الرئيس دونالد ترامب اليمين الدستورية.

واصطحب الرئيس السابق أوباما الرئيس الحالي ترامب ونائبه مايك بينس على الجهة اليمنى لسلم “الكابيتول هيل” حيث يقع مبنى مجلسي الشيوخ والنواب حيث غادر الكونجرس بطائرة هليكوبتر.

ومضى نائب الرئيس السابق جو بايدن وعائلته والتي كانت برفقة الرئيسين إلى موكب من السيارات حيث غادر المكان.

وكان أوباما قد ودع ترامب في المكتب البيضاوي وهو إجراء شكلي بالنسبة للرئيس المنتهية ولايته.