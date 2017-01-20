أكد الأرجنتيني هيكتور كوبر، المدير الفني للمنتخب المصري الأول لكرة القدم، أن طريقة لعبه لا تعتمد على مجهودات محمد صلاح فقط، مشيرا إلى أن المنتخب سيخوض لقاء أوغندا غدا بطريقة متوازنة.

ويلعب منتخب مصر، مع نظيره الأوغندي غدا “السبت” على إستاد بورت جنتيل، في إطار مباريات الجولة الثانية من المجموعة الرابعة لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2017 بالجابون.

وقال كوبر - في المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم “الجمعة” - إنه يختار اللاعبين الذين يستطيعون تنفيذ أسلوبه وطريقة اللعب التي يعتمد عليها على أرضية الملعب، موضحا أن عمل خلال الأيام الثلاثة الماضية على تصحيح أخطاء اللاعبين في لقاء مالي.

وأوضح أنه سيخوض مباراة غدا أمام أوغندا بطريقة لعب متوازنة، ولن يندفع للهجوم بشكل مكثف رغم حاجة المنتخب لتحقيق الفوز، مشيرا إلى أن منتخب مصر لم يقدم أداء سيئا في لقاء مالي كما يتحدث البعض، متمنيا أن يكون الأداء أفضل غدا.

وأشار كوبر إلى أن منتخب مصر يمتلك شخصية في أرض الملعب، مؤكدا أنه من الصعب إحداث تغيير كبير في التشكيل أو طريقة اللعب من مباراة لأخرى.

وأضاف أنه يحترم المنتخب الأوغندي، مؤكدا أنه لا توجد هناك مباراة سهلة وأخرى صعبة في بطولة إفريقيا، وأن جميع فرق البطولة تنافس على التأهل، وأنه لا يوجد هناك منتخب كبير وأخر صغير.

وأكد كوبر أنه يتفهم رغبات الشعب المصري بتحقيق الفوز غدا بعدد كبير من الأهداف، موضحا أن الجهاز الفني يركز حاليا على الأهم وهو تحقيق الفوز، وإثبات أن المنتخب المصري هو الأفضل على أرضية الملعب.