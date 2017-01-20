بحثت داليا خورشيد وزيرة الاستثمار، اليوم /الجمعة/ مع رئيس مجموعة “كوك القابضة” التركية، المالكة للسلاسل التجارية العالمية “بيكو” خطة المجموعة للتوسع في مصر عبر سلاسل تملكها المجموعة الأم بدلا من العمل عبر موزعين في مصر.

وذكر بيان أصدرته الوزارة، أن ذلك جاء خلال اللقاءات التي عقدتها الوزيرة على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي “دافوس” والتي تضمنت كذلك اجتماعات مع مسئولي مجموعة “عمر الفطيم” الإماراتية والرؤساء التنفيذيين لـ”سيتي بنك” و”كريدي سويس” و”لازارد الاستثمارية”، الذين أعربوا عن رغبتهم في تنظيم والاشتراك في الجولات الترويجية التي ستقوم بها الوزارة للترويج للمناخ الاقتصادي والاستثماري الإيجابي في مصر والتي ستبدأ قريبا.

وقالت خورشيد “إن رغبة “كوك القابضة” التركية التي يبلغ حجم عمالتها 100 ألف شخص تعكس ثقة المجموعة في مستقبل النمو في السوق المصرية، حيث تعمل المجموعة في أسواق أوروبا وآسيا وتملك أشهر العلامات التجارية التركية في القطاع المصرفي والبنوك وتجارة التجزئة.

ومن جهة أخرى، أكدت وزيرة الاستثمار أهمية دور البنوك الاستثمارية خلال المرحلة القادمة لما ستشهده السوق المصرية من نشاط اقتصادي واستثماري غير مسبوق في 2017.

وقالت خورشيد “في إطار البرنامج الاقتصادي الجريء الذي تنفذه الحكومة المصرية حاليا سنقوم بالترويج لهذا المناخ الاقتصادي الإيجابي في الأسواق العالمية ونعتبر البنوك الاستثمارية شركاءنا في هذا الترويج من خلال شبكاتهم بمجتمع الأعمال في كافة الأسواق المستهدفة.”