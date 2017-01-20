تمكن قطاع الأمن الوطني، من ضبط أحد كوادر تنظيم الإخوان الإرهابي بالإسكندرية، وذلك استمرارا لجهود وزارة الداخلية في مواجهة محاولات تنظيم جماعة الإخوان الساعية للإضرار بالمصالح الاقتصادية للبلاد.

وذكرت وزارة الداخلية - في بيان اليوم “الجمعة” - أن المتهم مطلوب ضبطه وإحضاره على ذمة القضية رقم (721/2015) حصر أمن دولة عليا والمعروفة إعلامياً (بالتحرك الاقتصادي الإخواني) والمحبوس على ذمتها القيادي الإخواني حسن مالك وآخرين من كوادر التنظيم الإرهابي.

وأضاف البيان أن تحرك الإخواني المضبوط ارتكز على تداول النقد الأجنبي بالسوق الموازية رغم إصدار البنك المركزي قرار بغلق شركة الصرافة التي يمتلكها بمدينة الإسكندرية لمدة عام، حيث عُثر بحوزته على مبالغ مالية كبيرة من النقد الأجنبي (الدولار الأمريكي) وكذلك النقد المصري، وتم عرضه على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات حول الواقعة.