سر مصادرة هاتف ترامب قبل مراسم التنصيبالجمعة، 20 يناير 2017 08:18 م
أُجبر الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد على تسليم هاتفه المحمول الشخصي إلى جهاز الخدمة السرية الأمريكي قبل مراسم تنصيبه اليوم الجمعة رئيسا للولايات المتحدة الأمريكية، بحسب صحيفة “إندبندنت” البريطانية.
وذكرت الصحيفة أن ترامب الذي أثار الكثير من الجدل في الآونة الأخيرة عبر إطلاق سلسلة من التغريدات من حسابه الشخصي غير المعروف @realDonaldTrump على موقع التدوينات المصغرة “تويتر”، قد تم استبدال جهازه الأندرويد بآخر أكثر أمانا.
وأضافت الصحيفة أنه وبالرغم من أن نوع الهاتف الذي سيتخدمه ترامب وهو في منصب الرئاسة غير معلوم على وجه الدقة، فإن صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية وصفته بأنه جهاز “آمن” ومشفر وحاصل على موافقة جهاز الخدمة السرية.
وأشارت الصحيفة إلى أن ترامب قد حصل على “رقم هاتف جديد”لا يوجد سوى مع قليل جدا من الأشخاص.
ومع ذلك،قال دونالد ترامب إنه سيواصل كتابة تغريدات من حسابه الشخصي كرئيس للولايات المتحدة.
كان أوباما قد صرح خلال مقابلة مع مجلة “تايمز” الأمريكية أنه يفكر جديا في إزالة حسابه على “تويتر”، لكنه قرر ألا يفعل نظرا لتواصله مع أعداد كبيرة من متابعيه، علاوة على أنه يشعر أن الصحافة غير متعاطفة معه.
أعلنت تويتر أنها ستقوم بحذف حساب الرئيس الأمريكي المُنتخب دونالد ترامب في غضون الـ 48 ساعة المُقبلة، بسبب “عُنصريته وخطاباته الانقسامية”، بحسب تعبير الشركة.
وقال المتحدث باسم الشركة، بول هورنر، لوسائل الإعلام إن “تويتر ستتعامل بحزم مع أي مُستخدم يروّج للكراهية، العنصرية، والتعصّب.”
وتابع: “قد يكون دونالد ترامب نجح في الوصول إلى البيت الابيض، لكن ينبغي أن يقف شخص على الأقل في مواجهته، من أجل الشعب الأمريكي، ليقول: (لا يا سيّد ترامب، لسنا معك).”
بدوره أصدر ترامب بيانًا رسميًا ردًا على قرار تويتر، وصف إياه بأنه “مُثير للضحك”، وأشار إلى أنه يعمل مع فريق محامييه على تصحيح هذا الوضع، الذي رأى أنه “سيفتح الطريق لوضع نهاية مؤسفة جدًا لكل من حاول إسكاته”، على حدّ تعبيره.
كان حساب ترامب على “تويتر” قد أثار جدلًا كبيرًا منذ بداية ظهور في الساحة السياسية، واستخدمه أكثر من مرة في التراشُق بالاتهامات على أكثر من جبهة، كانت آخرها اتهاماته لأجهزة الاستخبارات الأمريكية بعد إصدارها للبيان الرسمي عن القرصنة الروسية للأجهزة الأمريكية في فترة الانتخابات، وتوبيخه للممثلة الأمريكية ميريل ستريب، بعد انتقادها له في الحفل السنوي الرابع والسبعين لتوزيع جوائز “جولدن جلوب”.
-
تعرّف على وظائف «أوباما» بعد الخروج من البيت الأبيض
يعتزم أوباما بعد خروجه غدًا من البيت الأبيض، حيث أمضى ثماني سنوات، أن يكون مواطنًا نشطًا، يوزع وقته واهتماماته بين تأليف الكتب والعمل مع الشباب المنحدرين من ...Fri, 20 Jan 2017 09:13:08 GMT
-
«أوبر» تدفع 20 مليون دولار غرامة بسبب «التضليل»
غرمت الحكومة الأمريكية شركة “أوبر” لخدمات النقل، مبلغ يقدر بـ20 مليون دولار أمريكي، وذلك بسبب مبالغتها في حجم مكاسبها، سعيا لاستقطاب سائقين للعمل لديها، فضلا عن ...Fri, 20 Jan 2017 08:59:11 GMT
-
ترامب: واشنطن تترعرع ونواجه تحديات ومصاعب كبيرةFri, 20 Jan 2017 17:22:16 GMT
-
بث مباشر.. انطلاق مراسم تنصيب ترامب رئيسًا لأمريكاFri, 20 Jan 2017 16:33:42 GMT
-
أسعار الذهب اليوم الجمعة في مصر
انخفضت أسعار الذهب في مصر، بقيمة 3 جنيهات، خلال ختام تعاملات اليوم، الجمعة، حيث بلغ سعر عيار “21” نحو 632 جنيهًا، في حين سجل عيار “24” نحو 722 جنيهًا، كما سجل عيار “18” ...Fri, 20 Jan 2017 08:19:04 GMT
-
وزير التعليم العالي يشهد أولى تصفيات مسابقة مختبر الشهرة بعد غد
تنطلق بعد غد الأحد أولى تصفيات مسابقة مختبر الشهرة في دورتها الثامنة، التي تنظمها أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا بالتعاون مع المجلس الثقافي البريطاني، بمسرح ...Fri, 20 Jan 2017 14:39:15 GMT
-
مصرع 7 أشخاص جراء سقوط قذائف صاروخية بدير الزور
لقى 7 أشخاص بينهم 3 أطفال مصرعهم اليوم الجمعة، جراء استهداف مسلحي تنظيم “داعش” الإرهابي منازل في مدينة الزور السورية بالقذائف الصاروخية. وذكرت وكالة الأنباء ...Fri, 20 Jan 2017 14:24:55 GMT
-
راشد يستعرض خطة تحرك الوزارة للدفع بحركة السياحة الوافدة من إسبانيا
التقى يحيى راشد وزير السياحة ممثلى الشركات السياحية العاملة بالسوق الاسبانى للاستماع الى مقترحاتهم بشأن سرعة استعادة للحركة السياحية الى مصر، مؤكدا أن يقوم كل طرف ...Fri, 20 Jan 2017 14:24:55 GMT
-
اشتباكات عنيفة بين الإخوان وأهالي البحيرة
نظم العشرات من أنصار جماعة الإخوان المسلمين، ظر اليوم الجمعة، مسيرة منطقة المراكبة بكفر الدوار، رددوا هتافات مناهضة لنظام الرئيس عبدالفتاح السيسي. واندلعت ...Fri, 20 Jan 2017 13:37:48 GMT