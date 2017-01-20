قوات الجيش العراقي تحرر الحي "العربي" شمال شرقي الموصلالجمعة، 20 يناير 2017 08:21 م
سيطرت قوات الجيش العراقي بالساحل الأيسر في المحور الشمالي لعمليات تحرير الموصل على الحي “العربي” ورفعت العلم العراقي فوق مبانيه بإسناد طيران التحالف الدولي والجيش، وتمكنت من تفجير دراجة نارية وتدمير سيارة مفخخه وقتل عدد من الارهابيين وتدمير سيارة مسلحة بمدفع عيار 23 مم.
وقال قائد عمليات قادمون يانينوى الفريق عبد الأمير رشيد يارالله، في الايجاز الصحفي للعمليات العسكرية اليوم الجمعة - إن قوات الفرقة التاسعة واللواء الثالث بالفرقة الأولى سيطرت على المنطقة الحرة ومصنع الأدوية شمال شرقي الموصل وقتلت العديد من الإرهابيين ودمرت مفرزة “هاون”.
وأشار إلى أن قوات فرقة المشاة 15 بالجيش جنوب تلعفر غلابي محافظة نينوي صدت هجوما لمسلحي داعش على قطاعات اللواء 72 في قرية النزازة وقتلت العديد من الارهابيين ودمرت سيارتين مسلحتين برشاش أحادي وفجرت سيارة مفخخة.
وواصلت قوات “مكافحة الإرهاب” بالمحور الشرقي للعمليات في الساحل الأيسر للموصل عمليات التفتيش والتطهير للمباني والطرق المحررة، كما استمرت قوات الشرطة الاتحادية في عمليات التفتيش والتطهير للأحياء والطرق جنوب شرقي الموصل.
ولفت يارالله، إلى أن طيران التحالف الدولي نفذ أربع طلعات قتالية دمر خلاللها عدد من آليات داعش وقتل إرهابيين وأمن سبع طلعات استطلاع بطائرة مسيرة قتالية وخمس طلعات بطائرات مروحية.
كما نفذ طيران القوه الجوية العراقي ست غارات قتل خلالها عددا من الإرهابيين ودمر معدات في منطقة الساحل الأيسر وقضاء تلعفر.
فيما نفذ طيران الجيش 17 طلعة قتالية لإسناد القوات البرية في الساحل الأيسر بالموصل، وتمكنت من قتل عدد من الإرهابيين وتدمير سيارة تحمل عتادا
وثماني سيارات للتنظيم تحمل غرهابيين وسيارتين مفخختين، إضافة ظغلى تأمين ست طلعات نقل وإسناد جوي.
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