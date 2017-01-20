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الجمعة 20 يناير 2017 07:22 مساءً
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مها عبد الفتاح : ملياردير يهودي يمول الاحتجاجات ضد ترامب
دونالد ترامب

مها عبد الفتاح : ملياردير يهودي يمول الاحتجاجات ضد ترامب

الجمعة، 20 يناير 2017 07:49 م

قالت الكاتبة الصحفية مها عبد الفتاح، إن الرئيس الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب قد يتعرض لمحاولة اغتيال.

وأضافت”عبد الفتاح” خلال مداخلة هاتفية بالإعلامى مصطفى بكرى ببرنامجه حقائق وأسرار المذاع على قناة صدى البلد، أن الملياردير اليهودى جورج سورس هو من يمول الاحتجاجات ضد الرئيس المنتخب دونالد ترامب.

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